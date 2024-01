توج تيبوهو موكوينا مدافع منتخب جنوب إفريقيا، بجائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه والمغرب التي أقيمت مساء الثلاثاء، في بطولة كأس أمم إفريقيا 2023.

وكان المنتخب الجنوب إفريقي قد فاز على نظيره المغربي بهدفين دون رد، ليتأهل إلى دور الثمانية من بطولة أمم إفريقيا 2023.

وكتب الحساب الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» على منصة إكس: «تيبوهو موكوينا.. لقد ضمن الفوز بهدف متأخر وحصل على جائزة رجل المباراة».

🇿🇦 Teboho Mokoena 🇿🇦



He secured the win with a late goal and took the TotalEnergies Man of the Match.