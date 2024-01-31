استطلاع: نصف الإسرائيليين يرفضون صفقة لإطلاق سراح آلاف الفلسطينيين ووقف النار

أظهر استطلاع للرأي أن نصف الإسرائيليين يعارضون صفقة يتم بموجبها إطلاق محتجزين إسرائيليين من غزة مقابل الإفراج عن آلاف الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية ووقف النار لمدة 45 يوما.

وأفاد الاستطلاع الذي نشرته "القناة 12" الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، بأن "50% من الإسرائيليين يعارضون صفقة يتم بموجبها إطلاق أسرى إسرائيليين مقابل وقف إطلاق النار لمدة 45 يوما وإطلاق آلاف الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية"، بحسب وكالة "الأناضول" للأنباء.

وأشار الاستطلاع إلى أن "35% من الإسرائيليين يؤيدون هكذا صفقة فيما لا يملك 15 بالمئة إجابة محددة"، مضيفاً أنه من "بين ناخبي كتلة (رئيس الوزراء بنيامين) نتنياهو، فإن 12% يؤيدون الاقتراح و75% يعارضونه."

وأوضح أن من "بين ناخبي كتلة المعارضة فإن 53% يؤيدون و32% يعارضون، فيما لا يبدي الباقون رأيا محددا".

من جانب آخر، أظهر الاستطلاع أن "72% يقولون إنه يتعين وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة إلى حين إطلاق الأسرى الإسرائيليين"، مشيراً إلى أن "21% فقط ذكروا أنه يجب استمرار إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، ولم يملك الباقي إجابة محددة."

وأشارت إلى أنه "لو جرت الانتخابات الإسرائيلية اليوم، لكان حزب الوحدة الوطنية برئاسة بيني جانتس حصل على 37 من مقاعد الكنيست الـ 120 مقارنة بـ 12 مقعدا يمتلكها الآن".

في المقابل، فإن حزب "الليكود" برئاسة رئيس الوزراء نتنياهو "يتراجع من 32 مقعدا يمتلكها الآن إلى 18 مقعدا لو جرت الانتخابات اليوم". كما يتراجع حزب "هناك مستقبل" برئاسة زعيم المعارضة يائير لابيد "من 24 يمتلكها الآن إلى 14 مقعدا لو جرت الانتخابات اليوم".

وتشير القناة "12" إلى أنه بالإجمال "لو جرت انتخابات اليوم تحصل الأحزاب المعارضة لرئاسة نتنياهو للحكومة على 73 مقعدا، فيما تحصل الأحزاب المؤيدة لرئاسة نتنياهو للحكومة على 47 مقعدا". وحاليا فإن لدى الأحزاب المؤيدة لنتنياهو 64 مقعدا بالكنيست.

ويلزم الحصول على ثقة 61 نائبا في الكنيست على الأقل لتشكيل حكومة.

وذكرت القناة "12" أن الاستطلاع أجراه معهد "مدغام" للأبحاث على عينة من 503 إسرائيليين وكان هامش الخطأ 4.4%.