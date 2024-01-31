بروتوكول تعاون بين مهرجان الأقصر الأفريقي ومؤسسة كيميت للسلام والمعرفة

عقد مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية برئاسة السيناريست سيد فؤاد اتفاقية شراكة وتعاون مع مؤسسة "كيميت للسلام والمعرفة" برئاسة السيد ممدوح عباس، وذلك بهدف دعم العلاقات بين الدول الإفريقية، كأساس للتنمية في القارة الأم.

وقعت الاتفاقية عن إدارة الأقصر السينمائي المخرجة عزة الحسيني مدير المهرجان، ومثلت "كوميت للسلام والمعرفة" السفيرة ليلى بهاء الدين المدير التنفيذي للمؤسسة.

على صعيد آخر صرح السيناريست سيد فؤاد رئيس المهرجان أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي للإعلان عن كافة تفاصيل وفعاليات الدورة الثالثة عشرة في الثالثة عصراً الجمعة المقبل 2 فبراير بمسرح الهناجر بدار الأوبرا، وذلك بحضور لفيف من الفنانين والنقاد، وسيكون من بين الحضور النجوم محمود حميدة وإلهام شاهين وصبري فواز وأحمد فتحي وسلوى محمد على.