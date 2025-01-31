محافظ الوادي الجديد: فتح باب التظلمات على نتائج الدور الأول للشهادة الإعدادية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، فتح باب التظلمات على نتائج الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية، وذلك اعتبارًا من الأحد المقبل ٢ فبراير ٢٠٢٥ ولمدة ١٥ يومًا.

وأشار المهندس سيد عبد العزيز وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، إلى أنه يتم تلقي طلبات التظلمات بإدارة شئون الطلبة بمقر مديرية التربية والتعليم "القديمة" مرفق معها صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر لإنهاء إجراءات تقديم التظلم.

يأتي ذلك عقب إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح بلغت ٩٣.٩ ٪، تحقيقًا لمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب.