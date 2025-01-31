مصطفى بكري محذرا إسرائيل بعد صورة جيروزاليم بوست: المساس بالرئيس السيسي إعلان حرب

حذر الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، من غض البصر عن معنى الصورة التي نشرتها صحيفة «جيروزاليم بوست» التابعة للموساد الإسرائيلي، والتي تُظهر الرئيس السيسي برفقة نظيره الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي خلال أحد اللقاءات.

وقال خلال برنامجه «حقائق وأسرار» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الجمعة: «اوعوا تتناسوا أو تتجاهلوا وتغضوا البصر عن معنى الصورة التي نشرتها الجيروزاليم بوست».

واستعرض بكري، الصورة التي نشرتها الصحيفة متسائلا: «ماذا تعني هذه الصورة؟ لماذا تنشرونها الآن؟ بتهددنا! تهدد مين؟ أنتم متعرفوش المصريين ولا إيه؟ اللي عملوها في 6 أكتوبر يقدروا يعملوها ألف مرة مش مرة واحدة».

وهاجم الكيان الصهيوني منفعلا: «أنا عايز أقول لكم المساس بالرئيس عبد الفتاح السيسي هو مساس بـ 110 ملايين مصري، هو إعلان حرب، وأنا أقول ما أعني».

وتابع: «والله أنتم غلابة، ولا تعرفوا قوة الجيش المصري وعناد المصريين، إحنا دمنا مصري وجيناتنا مصرية، وسنموت فداءً لهذه الأرض».

واستشهد بحديث سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة منذ قليل، الذي أعرب عن قلقه من الترسانة العسكرية المتنامية والمتقدمة لمصر، وتخوفه من التوسع العسكري في ظل غياب التهديدات، مطالبًا بضرورة أن تدق أجراس الإنذار والاستعداد لكل سيناريو.