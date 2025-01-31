 ثلاثي هجومي في تشكيل طلائع الجيش أمام الإسماعيلي بالدوري - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ثلاثي هجومي في تشكيل طلائع الجيش أمام الإسماعيلي بالدوري

محمد ثابت
نشر في: الجمعة 31 يناير 2025 - 3:43 م | آخر تحديث: الجمعة 31 يناير 2025 - 3:43 م

أعلن عبد الحميد بسيوني، المدير الفني لطلائع الجيش، تشكيل فريقه لمباراة الإسماعيلي، اليوم الجمعة، على ستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري الممتاز.

يتواجد الإسماعيلي في المركز العاشر ولديه 12 نقطة، بينما يأتي طلائع الجيش في المركز الـ13 ولديه نفس العدد من النقاط 12.

وجاء تشكيل طلائع الجيش على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد شعبان.

خط الدفاع: أحمد زولا، أحمد علاء، خالد سطوحي، أحمد متعب.

خط الوسط: حامد الجبري، عماد فتحي، مصطفى الخواجة.

خط الهجوم: يسري وحيد، جودوين شيكا، كريم طارق.

ويجلس على مقاعد البدلاء:

عمرو طارق، فريد شوقي، رجب عمران، أحمد الشيخ، إسلام محارب، عماد سيد معوض، أحمد سمير، محمد هاني، خالد عوض.


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