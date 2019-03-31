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فتح المنطقة الخضراء أمام العراقيين خلال العطلات الرسمية

(د ب أ
نشر فى : الأحد 31 مارس 2019 - 6:58 م | آخر تحديث : الأحد 31 مارس 2019 - 6:58 م

أعطى رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، اليوم الأحد، الأوامر بفتح شوارع المنطقة الخضراء وسط بغداد أمام المواطنين 24 ساعة خلال العطل الرسمية والجمعة.

وذكر مصدر مقرب من الدائرة الإعلامية في الحكومة العراقية أن عبد المهدي أمر بفتح المنطقة الخضراء امام المواطنين 24 ساعة خلال أيام العطل و الجمعة.

وكانت السلطات العراقية قد شرعت أواخر العام الماضي بفتح جزئي لمدة ساعات للمنطقة الخضراء أمام حركة المواطنين لأول مرة منذ عام 2003 ، كما شرعت الحكومة العراقية بإزالة الكتل الأسمنتية من شوارع المنطقة الخضراء والأخرى المحيطة حول الأبنية الحكومية ومقار الأحزاب والمنظمات الدولية .


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