برشلونة يسهل رحيل تير شتيجن بسبب المونديال

أوضح نادي برشلونة أن حارس المرمى الألماني مارك أندريه تير شتيجن قد يحصل على تسهيلات لمغادرة الفريق خلال سوق الانتقالات الشتوية، في ظل سعيه للعودة إلى المباريات والحفاظ على فرصته للمشاركة في كأس العالم المقبلة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

تير شتيجن، الذي تعافى بالكامل من عملية الظهر التي خضع لها في يوليو الماضي ولعب في مباراة كأس الملك أمام جوادالاخارا، يواجه قرارًا حاسمًا: إما البقاء في برشلونة ودور ثانوي خلف الحارس الشاب خوان جارسيا، أو البحث عن فريق يضمن له دقائق لعب أساسية.

النادي الكتالوني، رغم راتب الحارس المرتفع، مستعد لتحمل جزء كبير من راتبه في حال قرر الخروج على سبيل الإعارة.

ويبدو أن نادي جيرونا مهتم بالحصول على خدمات تير شتيجن، خاصة بعد رفض حارسهم دومينيك ليفاكوفيتش اللعب في كأس الملك والانتقال في يناير إلى جنوى.

برشلونة يرى أن إعارة تير شتيجن إلى جيرونا ستكون فرصة للحارس للعودة إلى الملعب وإثبات نفسه قبل المونديال، مع إمكانية إعادة تقييم مستقبله الصيف المقبل.