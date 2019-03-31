الرئيس الموريتاني: القضية الفلسطينية ستبقى قضية العرب الأولى مهما ساءت الأوضاع

شدد الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، على أن إسرائيل بالغت في الاعتداءات المتكررة على الشعب الفلسطيني وكثفت الاستطانة في الأراض الفلسطينية المحتلة، لافتا إلى أنه مهما ساءت الأوضاع في المنطقة فإن القضية الفلسطينية ستبقى قضية العرب الأولى.

وأضاف ولد عبد العزيز - في كلمته أمام القمة العربية العادية في دورتها ال"30" المنعقدة في تونس، اليوم الأحد - أن الحل الوحيد الممكن هو الحل الذي يضمن للشعب الفلسطيني حقوقه؛ وفي طليعتها قيام دولة مستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف استنادا إلى القرارات الأممية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.

وأشار إلى أنه رغم ما تحقق من انتصارات ميدانية على الإرهاب فإن النزاعات في سوريا وليبيا واليمن والصومال قد طال أمدها وتفاقمت توابعها الكارثية من حيث عدد الضحايا وتدمير البنى التحتية وتهجير السكان وتفكيك النسيج الاجتماعي المشروعة.

وأوضح أن هبوط أسعار المواد الأولية في الأسواق العالمية قد أثر على وتيرة التقدم والنمو الاقتصادي للعالم العربي.