 وزير الأوقاف: التهاون فيما يعرض النفس للهلاك إثم ومعصية - بوابة الشروق
الثلاثاء 31 مارس 2020 2:36 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

النتـائـج تصويت

وزير الأوقاف: التهاون فيما يعرض النفس للهلاك إثم ومعصية

وزير الأقاف محمد مختار جمعة
وزير الأقاف محمد مختار جمعة
أحمد كساب:
نشر فى : الثلاثاء 31 مارس 2020 - 1:40 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 31 مارس 2020 - 1:40 ص

صرح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بأن الحفاظ على النفس البشرية للذات أو للغير أحد أهم المقاصد الشرعية، والأخذ بما يحقق ذلك مطلب شرعي، والتهاون فيما يعرضها للهلاك إثم ومعصية.

وأضاف جمعة في بيان له اليوم، أنه يجب الأخذ برأي أهل الاختصاص في كل أساليب الوقاية، واعتبار ذلك واجب الوقت، والنصيحة في ذلك واجبة، والتوعية بمخاطر انتشار فيروس كورونا وطرق الوقاية منه رسالة دعوية ووطنية، لافتا إلى أن إنقاذ الأنفس من الهلاك يدخل في صميم الفهم المستنير لمقاصد الأديان وعمل الدعاة المستنيرين والوطنيين المخلصين.

وأكد أنه عليانا أن ندرك جميعا أن الوقاية حتى الآن هي العلاج الوحيد لانتشار هذا الوباء، وأن تجنب أي شخص للإصابة به إضافة إلى حفاظه على نفسه هو عمل يثاب عليه إذا صدقت نيته في الامتثال لمقاصد الشرع ودفع الأذى عن نفسه وعن الآخرين.

وأوضح وزير الأوقاف أنه إذا كان الإسلام قد حرم قتل الإنسان نفسه أو غيره وتوعد من يقتل نفسه أو غيره بالعذاب الأليم فإنه قد وعد من يعمل على إحياء النفس بالحفاظ عليها من مخاطر الهلاك بالأجر والثواب العظيم، حيث يقول الحق سبحانه : {ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا } .


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك