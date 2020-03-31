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أعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم الاثنين، تسجيل 22 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة إلى 556 حالة.

وأضافت الوزارة، عبر بوابتها الرسمية الخاصة بفيروس كورونا، وفقًا لوكالة الأنباء المغربية، أن عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي بلغ 2195 حالة.

وذكرت أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض بلغ 15 حالة حتى الآن، فيما ارتفع عدد حالات الوفاة إلى 33 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.