المحكمة الدستورية في كوسوفو تقرر عدم قانونية إعلان حظر التجوال فى البلاد

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قضت المحكمة الدستورية فى كوسوفو، اليوم الثلاثاء، بأن حظر التجول الذى فرضه رئيس الوزراء ألبين كورتى للحد من انتشار وباء كورنا المستجد ينتهك القانون ويتعين إلغاؤه فى منعطف جديد للأزمة السياسية فى كوسوفو.

وقالت المحكمة، بناء على مذكرة قدمها الرئيس هاشم تقي، إن فرض حظر تجوال ليلي يتسم بالمبالغة، يؤثر على جميع مواطني كوسوفو، وينتهك حرية التنقل التي يكفلها الدستور.

وأمرت المحكمة الحكومة بإلغاء الإجراء في غضون أسبوعين، بحلول 13 أبريل، تاركة على ما يبدو مجالا لها لتقييد التنقل والحركة حسبما يستدعي الوضع.

وتأتي المذكرة التي قدمها تقي في خضم الجدل السياسي الذي دفع كوسوفو إلى أزمة سياسية وسط تفشي الوباء.

يشار إلى أن كوسوفو سجلت حتى اليوم 106 حالة إصابة بالفيروس وحالة وفاة واحدة.