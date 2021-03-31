ألمانيا تسجل أكثر من 17 ألف إصابة جديدة بكورونا في يوم واحد

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية صباح اليوم الأربعاء، أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد التي تم تسجيلها في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بلغ 17 ألفا و51 إصابة، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.

وبلغ عدد الإصابات الجديدة يوم الأربعاء الماضي 15 ألفا و813 إصابة.

وسجل المعهد 249 حالة وفاة جديدة جراء الفيروس في غضون 24 ساعة، مقابل 248 حالة وفاة جديدة يوم الأربعاء الماضي.

وسجلت ألمانيا أعلى عدد إصابات يومية حتى الآن يوم 18 ديسمبر الماضي، بواقع 33 ألفا و777 إصابة، منها 3500 إصابة تم إضافتها على نحو متأخر. كما سجلت أعلى عدد وفيات يومية جراء الفيروس حتى الآن في 14 يناير الماضي بواقع 1244 حالة.

وبلغ معدل انتشار المرض بين كل مئة ألف نسمة في غضون 7 أيام اليوم الأربعاء 132.3 إصابة، وهو أقل قليلا من المعدل الذي تم تسجيله أمس الثلاثاء (135.2 إصابة). وتم تسجيل أعلى معدل في 22 ديسمبر الماضي بواقع 197.6 إصابة.

وبحسب بيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في ألمانيا إلى مليونين و808 آلاف و873 حالة.

وبلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 76 ألفا و342 حالة، بينما بلغ عدد المتعافين مليونين و521 ألفا و800 شخص.

وبحسب بيانات المعهد، بلغ معدل الاستنساخ حتى أمس الثلاثاء 1.01، ما يعني أن كل مئة مصاب قد ينقلون العدوى إلى 101 فرد آخرين في المتوسط. ويعكس معدل الاستنساخ وضع انتشار المرض قبل أسبوع ونصف أسبوع تقريبا.