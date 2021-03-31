تونس تواجه خطر تفشي موجة ثالثة من وباء كورونا

تواجه تونس خطر موجة وبائية ثالثة مرتبطة بالسلالة البريطانية المتحورة من فيروس كورونا المستجد، وفق ما أعلنه مدير الصحة العامة فيصل بن صالح اليوم الأربعاء.



وقال بن صالح للصحفيين، إن هناك بوادر موجة ثالثة محتملة، لكنها غير مؤكدة حتى الآن، مضيفا :"تتضح الرؤية بعد نحو أسبوعين، لكن يجب أن نبقى يقظين".



وبعد فترة شهد فيها الوضع الوبائي في البلاد استقرارا خلال فبراير ومارس، شهد معدل الإصابات اليومية بفيروس كورونا قفزات ليبلغ نحو 900 إصابة في اليوم خلال عطلة نهاية الأسبوع، يومي السبت والأحد.



وأمس الثلاثاء أحصت وزارة الصحة 1002 إصابة في خلال 24 ساعة، بينها إصابات بالسلالة البريطانية المتحورة، وهو العدد الأعلى منذ 13 فبراير الماضي.



وقال بن صالح: "ما نلاحظه أن هناك إقبالا متزايدا على أسرة الانعاش والأكسجين في المستشفيات، الوضع الوبائي تغير منذ ظهور السلالات المتحورة، أصبح هذا واقعا في تونس".



وبدأت تونس حملة تطعيم متأخرة يوم 13 من الشهر الجاري، عبر 25 مركزا موزعين في أنحاء البلاد.



وتسابق السلطات الزمن لتطعيم نحو ثلاثة ملايين شخص بنهاية يونيو المقبل بهدف تحصيل مناعة جماعية ضد الفيروس.