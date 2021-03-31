الخارجية الإيطالية تستدعي السفير الروسي بعد اعتقال دبلوماسي بتهمة التجسس لصالح موسكو

استدعت وزارة الخارجية الإيطالية، اليوم الأربعاء، السفير الروسي فى روما سيرجي رازوف بعد اعتقال دبلوماسي عسكري روسي بتهمة التجسس.



وقال مصدر بالخارجية الإيطالية، في تصريح لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، "أؤكد استدعاء السفير الروسي لدى روما والتفاصيل ستنشر لاحقاً".



وذكرت الخارجية الإيطالية أن الأمين العام للوزارة إليزابيتا بيلوني استدعى السفير سيرجي رازوف بتوجيه من وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو.



كانت الشرطة الإيطالية قد اعتقلت ضابطا في القوات المسلحة الروسية يعمل بالسفارة الروسية في روما ونقيبا في البحرية الإيطالية بتهمة التجسس، وأشار بيان للشرطة إلى أن عملية الاعتقال تمت خلال اجتماع سري مباشر بينهما بعد نقل ضابط إيطالي لوثائق سرية مقابل مبلغ من المال، موضحا أنه بعد استكمال الإجراءات الرسمية تم القبض على الضابط الإيطالي، بينما لا يزال وضع الضابط الروسي قيد النظر بسبب وضعه الدبلوماسي.