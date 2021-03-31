محافظ مطروح يشارك في فعاليات مؤتمر التحول الرقمي الخاص بتطوير التعليم

شارك خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم، فعاليات مؤتمر دور التحول الرقمى في تطوير التعليم والتدريب، برئاسة الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، بجضور نائب رئيس الهيئة العربية للتصنيع وعمداء كليات.

وأكد محافظ مطروح أهمية المؤتمر الذى يأتى استجابة لمستجدات عصرنا الحالى، وتأكيداً لأهمية الجانب العلمى والتطبيقى في مجال التحول الرقمى، والاستفادة من التقنيات الحديثة وتطبيقاتها الخدمية الجديدة، مع توفير جميع البيانات، التى من خلالها يتم تبسيط الإجراءات من أجل تحسين الخدمات وتقديمها للمواطن في أى مكان بسهولة ويسر.

وأشار إلى اهتمام المحافظة منذ البداية لمواكبة جهود الدولة المصرية للإسراع في التحول الرقمى واستكمال مد البنية التحتية لشبكات التحول الرقمى وربطها بجميع الجهات الحكومية والعامة بمطروح مع التنسيق الدائم والمستمر مع وزارة الاتصالات لاستكمال باقى المناطق خاصة النائية والبعيدة بالمحافظة كحق للمواطن، واستجابة لمتطلبات المرحلة الحالية خاصة في ظل ظروف استثنائية مع جائحة كورونا، والضرورة الملحة للتعليم عن بُعد، والعمل على توفير الإمكانيات اللازمة والشبكات داخل مدن المحافظة، بالإضافة إلى التدريب المكثف للعاملين بديوان عام المحافظة والأجهزة التنفيذية والخدمية ومراكز المدن على كيفية إدارة المنظومة والعمل عليها، ومتابعة سير العمل وتذليل أى عقبات.