الإسماعيلي ينتظر وصول آري بابل قبل مواجهة سيراميكا

ينتظر الجهاز الفني للنادي الإسماعيلي بقيادة إيهاب جلال، وصول المحترف الأنجولي آري بابل إلى الأراضي المصرية خلال الساعات القادمة للإنتظام مباشرةً في تدريبات الفريق.

وقاد بابل منتخب بلاده في مواجهتين خلال فترة التوقف الدولي الجارية في تصفيات كأس أمم إفريقيا، حيث تعرض المنتخب الانجولي للهزيمة أمام جامبيا بهدف دون رد، ثم الفوز علي المنتخب الجابوني بهدفين نظيفين.

وبالرغم من الفوز الأخير فقد ودع المنتخب الأنجولي سباق التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الكاميرون ٢٠٢١ ، لكن هذا لم يمنع نجم الدراويش من التألق و تقديم مردود طيب خلال المباراتين الذين شهدوا متابعة ايهاب جلال مدرب الفريق.

وانضم بابل إلى برازيل العرب مطلع الموسم الجاري، قادمًا من صفوف نادي بريميرو دي اوجستو الأنجولي، لكن لم يقدم اللاعب المستوي المطلوب و المتوقع بعد مرور ١٦ جولة من عمر مسابقة الدوري.