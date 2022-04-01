قالت الفنانة مايان السيد، إن شخصية خديجة في مسلسل «إلا أنا» أفضل دور قدمته في مسيرتها الفنية، مشيرة إلى اهتمامها الكبير بقضية «التوحد»، لذا كانت تريد تقديمها للناس ليتفهموا هذه الفئة بصورة أكبر.
وأضافت، في لقاء ببرنامج «معكم»، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي عبر فضائية «cbc»، مساء اليوم الخميس، أنها لم تكن لديها معلومات كافية حول «التوحد» قبل تقديمها الدور، نظرًا لقلة المسلسلات التي تناقش هذه القضية، فضلا عن أنها الفتاة الأولى التي تقدم هذا النوع من الشخصيات.
وذكرت أن هذا الدور كان بمثابة تحد بالنسبة إليها، لذا منحت العمل وقتها وتركيزها بالكامل، قائلة: «مكنتش بشوف أهلي وصحابي، كنت أنا خديجة».
ولفتت إلى مساعدة العديد من الأشخاص لها لتقديم دور خديجة في مسلسل «إلا أنا»، بداية من المخرجة ياسمين أحمد كامل، التي جعلتها تشعر بالمسؤولية تجاه هذا الدور المهم، مرورًا بالمنتجين مصطفى العوضي وتامر مرتضى، انتهاءً بفتاة تدعى ميريام علاء وشاب يدعى مازن، وهما من مرضى «التوحد».
وأعربت عن سعادتها بهذا الدور، وردود الأفعال حول المسلسل، لأن الناس علموا أنها تستطيع أن تقدم أدوار صعبة، بالإضافة إلى أن الناس بدأت تبحث عن المرض لمعرفة المزيد عنه، مضيفة أن العديد من زملائها في الوسط الفني هنأوها على هذا الدور.