قالت الفنانة مايان السيد، إن شخصية خديجة في مسلسل «إلا أنا» أفضل دور قدمته في مسيرتها الفنية، مشيرة إلى اهتمامها الكبير بقضية «التوحد»، لذا كانت تريد تقديمها للناس ليتفهموا هذه الفئة بصورة أكبر.