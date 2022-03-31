عمرو دياب يفتتح موسم أغاني إعلانات رمضان بـ السر

انتهى الفنان عمرو دياب من أغنية "السر" وهي الأغنية الدعائية للبريد المصري والمقرر عرضها في موسم رمضان 2022.



أغنية "السر" من كلمات أيمن بهجت قمر ولحن محمد يحيى وتوزيع أحمد ابراهيم وديجيتال ماستر وميكساج أمير محروس .

وتم تصوير الأغنية مع المخرج طارق العريان وسيتم عرضها بداية من شهر رمضان المبارك.



ونشر عمرو دياب عبر حسابه بتطبيق Instagram صورة لخطاب يحمل توقيعه ومكتوب عليه "السر" وهو اسم الأغنية الجديدة.



ومن ناحية أخرى يستعد عمرو دياب لاحياء حفل كبير في الاتحاد ارينا بابوظبي في الثالث من مايو القادم