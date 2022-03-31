إصابة 14 شخصا إثر حريق كبير في المباركية بالكويت

أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الكويتي وزير الداخلية الشيخ أحمد النواف، أن الوضع تحت السيطرة في ما يتعلق بحريق المباركية، بعدما نجح رجال الإطفاء في محاصرة الحريق من جميع الجهات، وتجري حالياً السيطرة على النيران المشتعلة.