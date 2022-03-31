محافظ جنوب سيناء يكرم بطلة الملاكمة على مستوى الجمهورية

كرم اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الخميس، اللاعبة سارة جلال محمد، لحصولها علي المركز الثاني " ميدالية فضية" علي مستوى الجمهورية في بطولة الجمهورية للملاكمة للفتيات، وزن 75 كيلو جرام من نادي شرم الشيخ الرياضي لموسم 2021 - 2022 .

وقال المحافظ، إن هذا التكريم في إطار دعم وتكريم المتميزين رياضيًا من أبناء المحافظة، والحاصلين على مراكز من الأول للثالث على مستوى الجمهورية، لتحفيزهم ودعمهم لتحقيق مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية.

كما كرم المحافظ، العمالة المؤقتة "عمال السركي" بمدينة طور سيناء بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، ووزع عليهم كراتين مواد غذائية، ولحوم، ومبالغ مالية بمناسبة شهر رمضان المبارك.