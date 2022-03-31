ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء في أوروبا اليوم

ارتفعت أسعار العقود الأجلة للغاز الطبيعي والكهرباء في أوروبا خلال تعاملات اليوم الأربعاء بعد إعلان ألمانيا أكبر مستهلك للطاقة في القارة تفعيل خطة طوارئ لتأمين الامدادات استعدادا أي اضطراب محتمل في تدفقات الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا.

وارتفع سعر عقود الغاز الهولندي وهي العقود القياسية للسوق الأوروبية اليوم بنسبة 15% بعد إعلان الحكومة الألمانية تفعيل المرحلة الأولى من استراتيجية الطاقة مشيرة إلى احتمال تدهور موقف الإمدادات.

كما ارتفعت أسعار الكهرباء في ألمانيا اليوم، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وجاءت هذه الخطوة في الوقت الذي تعتزم فيه روسيا إلزام مشتريي الغاز الطبيعي الروسي وبخاصة في أوروبا، بسداد قيمة مشترياتهم بالروبل الروسي اعتبارا من غد الخميس، وهو القرار الذي أعلنت مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى رفضها له بالإجماع.

وقال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك اليوم الأربعاء إن "هناك العديد من البيانات من الجانب الروسي تقول إذا لم يحدث هذا فستتوقف الإمدادات"، مضيفا أن قرار الحكومة الألمانية اليوم هو خطوة استباقية.

وارتفع سعر الغاز الطبيعي الهولندي إلى 34ر125 يورو لكل ميجاوات/ساعة تسليم أيار/مايو المقبل خلال التعاملات قبل أن يستقر عند 8ر119 يورو لكل ميجاوات/ساعة في ختام التعاملات. وارتفع سعر الكهرباء في ألمانيا بنبة 3ر9% إلى 273 يورو لكل ميجاوات/ساعة تسليم أيار/مايو المقبل.