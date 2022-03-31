قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن غدًا يشهد بداية ارتفاعات ملحوظة في درجات الحرارة، على أن تكون الذروة يوم السبت المقبل.



وأضافت، في مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم»، الذي يعرض عبر فضائية «dmc»، مساء اليوم الخميس، أن الأجواء خلال فترات النهار ستكون شديدة الحرارة على أنحاء الجمهورية كافة، مع زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، بينما تكون شديدة البرودة خلال ساعات الليل.



وذكرت أن نسب الرطوبة في الكتل الهوائية ستكون منخفضة، لأن البلاد تتأثر بكتل هوائية قادمة من الصحراء، لذا فإن الإحساس بدرجات الحرارة لن يكون بأكثر من الدرجات المتوقعة، لافتة إلى أن تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس يمكن أن يساعد في عدم الشعور بارتفاع درجات الحرارة.



وأشارت إلى أنه مازال هناك فرقًا كبيرًا بين درجات الحرارة خلال فترات النهار والليل، يصل إلى أكثر من 15 درجة مئوية، مؤكدة أن الأجواء خلال ساعات الليل مازالت تحتاج إلى الاستمرار في ارتداء الملابس الشتوية.



أما خلال فترات النهار، أوضحت أنه من المؤكد البدء في تخفيف الملابس مع ارتفاع درجات الحرارة، منوهة بأنه من الممكن تخفيف الملابس وارتداء الملابس الصيفية خلال فترات الليل أيضًا بعد أعياد شم النسيم.



وأكدت أنه حتى الآن وعلى مدار الاسبوع المقبل كله خلال فترات الليل، يجب الالتزام بارتداء الملابس الشتوية، والاحتفاظ بمعطف لارتدائه عند الشعور بانخفاض درجات الحرارة.



