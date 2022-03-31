البنك الدولي: إيقاف مشروعات ب 600 مليون دولار في أفغانستان بسبب حظر طالبان تعليم الفتيات

أعلن البنك الدولي أنه أوقف العمل في أربعة مشروعات تقدر قيمتها بحوالي 600 مليون دولار في أفغانستان بسبب الحظر الذي فرضته حكومة طالبان على تعليم الفتيات في مرحلة ما بعد الصف السادس الدراسي هناك .

وذكر البنك الدولي، في بيان ، إن هذه المشروعات كان يمولها الصندوق الائتماني لإعادة تعمير أفغانستان ، وأنها تتركز على مجالات التعليم والزراعة والصحة والحالة المعيشية .

وأعرب البنك الدولي عن شعوره ببالغ القلق بشأن القيود التي تفرضها طالبان على تعليم الفتيات ، وقال انه تقرر إيقاف العمل في هذه المشروعات لأن الأنشطة التي يمولها الصندوق الائتماني تهدف أساساً إلى دعم المساواة وضمان تقديم الخدمات للمرأة والفتيات في أفغانستان .

وأشار البنك الدولي في بيانه إلى أنه طلب من الجهات المانحة التي تشارك في المساهمة فى الصندوق الائتماني الانتظار حتى يتفهم البنك الوضع فى أفغانستان بصورة أفضل ، ويتأكد من ضمان تحقيق الأهداف المرجوة من تنفيذ هذه المشروعات .