القبض على حداد لاتهامه بهتك عرض طفل في العجوزة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من ضبط أحد الأشخاص، حداد، لاتهامه بهتك عرض طفل وملامسة أجزاء حساسة من جسده داخل عقار بدائرة قسم شرطة العجوزة.



وتلقى قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من ربة منزل يفيد قيام أحد الأشخاص "شقيق حارس العقار الذي تقيم به" بالتعدي على نجلها 4 سنوات وهتك عرضه داخل العقار محل سكنهم.



واضافت المبلغة بملاحظتها شعور نجلها بالتعب الشديد وحدوث نزيف له ومحاولته إخفاء الواقعة خوفاً من المتهم ولكن في النهاية أخبرها بما حدث.



وبعمل التحريات تبين صحة البلاغ وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت القوات من ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.



تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.