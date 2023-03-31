زيزو يقود تشكيل الزمالك المتوقع في مواجهة المريخ بدوري الأبطال

يلتقي الزمالك مع ضيفه المريخ السوداني في التاسعة من مساء اليوم، الجمعة، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في مباراة تحصيل حاصل، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الزمالك المركز الرابع والأخير في المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط، بفارق نقطة وحيدة خلف منافسه في مباراة اليوم المريخ، صاحب المركز الثالث برصيد 3 نقاط، ولا يملك الفريقان أي فرصة في التأهل، حيث يحتل الترجي صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط، وشباب بلوزداد الجزائري، الوصيف برصيد 9 نقاط.

ومن المتوقع أن يدخل الزمالك مباراة اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: سيد عبدالله نيمار، محمود حمدي الونش، حسام عبد المجيد وعبد الله جمعة.

خط الوسط: محمد أشرف روقا، سيف فاروق جعفر وأحمد بلحاج.

الهجوم: أحمد مصطفى زيزو، مصطفى شلبي وناصر منسي.