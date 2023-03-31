السودان: يمكن الاعتماد علينا لدعم الاستقرار في ليبيا

التقى السفير على الصادق المكلف بوزارة الخارجية في السودان، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، عبد الله باثيلي.



وبحسب وكالة الأنباء السودانية، قال علي الصادق، إنّه يمكن الاعتماد على السودان في دعم خطوات الاستقرار في ليبيا.



وأضاف أن استقرار ليبيا هو استقرار للسودان والمنطقة كلها، مؤكدا أهمية الحوار بين الأطراف في ليبيا للعمل على تجاوز الخلافات؛ بهدف تحقيق الاستقرار للبلاد.



وعرض مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا مبادرته لإعادة الاستقرار السياسي إلى ليبيا، والخطوات التي تتم لإخراج المرتزقة من ليبيا بالتعاون مع دول الجوار.