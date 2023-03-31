تموين الإسكندرية: حملات متزامنة على الأسواق والمخابز لضبط الأسعار

شنت إدارة الرقابة التموينية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، اليوم الجمعة، حملات متزامنة على الأسواق والمخابز لضبط الأسعار تزامنا مع شهر رمضان المبارك، أسفرت عن تحرير 24 محضرا منها 8 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن لمخابز بلدية مخالفة، و4 محاضر عدم حمل شهادات صحية، و5 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق.



ومن ناحية أخرى، قامت إدارة تموين المنتزه برئاسة رضا حسن، مدير الإدارة، بحملات في نطاق الإدارة والتي أسفرت عن تحرير 45 محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها 22 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، ومحضر لمحطة تموين سيارات مخالفة.



ونفذت إدارة تموين العجمي حملات في نطاق الإدارة، أسفرت عن تحرير 13 محضرا لمخابز بلدية مخالفة، منها 5 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و15 محضر عدم حمل شهادات صحية، وتحرير 8 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق.



وحررت إدارة تموين شرق برئاسة فريد شوقي، في حملاتها 35 محضرا لمخابز بلدية مخالفة، فيما حررت إدارة تموين وسط 18 محضرا لمخابز بلدية مخالفة.



وتمكنت إدارة تموين العامرية برئاسة حسن داود، من تحرير 22 محضرا لمخابز مخالفة ومحضر لبقال تموين مخالف، ومحضر لأحد منافذ مشروع جمعيتي مخالف، و6 محاضر عدم حمل شهادات صحية.



ونفذت إدارة برج العرب برئاسة محمد العدوي، حملات أسفرت عن تحرير 11 محضرا لمخابز بلدية مخالفة، و6 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق.



وفي حي غرب والجمرك تمكن المركز التمويني الشامل، من شن حملات في نطاق الإدارة أسفرت عن تحرير 17 محضرا لمخابز بلدية مخالفة، وتحرير محضر بيع سجائر بسعر أعلى، وتحرير 6 محاضر لعدم حمل شهادات صحية.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.