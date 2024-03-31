الهند: اندلاع حريق في غابة قرب مجمع بنجالور لتكنولوجيا المعلومات



قال مسئولون من إدارة خدمات الإطفاء والطوارئ الهندية، إن حريقا اندلع في أجزاء من غابة كادوجودي بمدينة بنجالور عاصمة ولاية كارناتاكا الهندية اليوم الأحد، حيث كانت تتصاعد سحب كثيفة من الدخان من موقع الحريق.

وأوضح المسئولون أنهم وجهوا ثلاث مركبات إطفاء إلى مكان الحادث القريب من مجمع بنجالور الدولى للتكنولوجيا بمنطقة وايتفيلد.

ونقلت وكالة برس تراست أوف إنديا الهندية للأنباء، عن أحد مسئولي إدارة الإطفاء قوله: "تم الإبلاغ عن الحريق في حوالي الساعة 0205 بعد الظهر بالتوقيت المحلي، وأرسلت الإدارة ثلاث مركبات إطفاء على الفور حيث إن الحريق داخل منطقة الغابة".



وأضاف المسئول: "ربما اشتعلت النيران في الأوراق الجافة والأشجار والعشب بسبب الصيف، لكننا لم نتأكد بعد من السبب الدقيق. قد يستغرق الأمر المزيد من الوقت لإخماد الحريق بشكل كامل".