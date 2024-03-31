غيرتي على ديني وسيدات بلدي: شريف مدكور يبرر وضعه قواعد لظهور المحجبات ببرنامجه!

أكد الإعلامي شريف مدكور، أن وضعه قواعد لظهور المحجبات في برنامجه ليس تنمرا، بل هو تعبير عن غيرته على دينه وبلده حتى لو أدى ذلك إلى خسارة بعض الجمهور، قائلا:«أخسر جمهور؛ لكن مش عايز أخسر نفسي وأنافق».

وروى خلال لقاء لبرنامج «ع المسرح» مع الإعلامية منى عبد الوهاب على قناة «الحياة» مساء السبت، موقفا تعرض له في باريس مع أصدقائه غير وجهة نظره، موضحا أنه كان في مطعم يزوره عرب كثير وسألهم «جرسون» برازيلي عن سبب ارتداء المحجبات المصريات ملابس مجسمة ومكياج كثيف مع الحجاب، بينما ترتدي المحجبات من الدول الإسلامية العباءة بدون مكياج.

وأضاف «مدكور» أنه صدم من كلام «الجرسون» البرازيلي وشعر بالخجل، قائلا:«وقتها غيرت على ستات بلدي، وبدأت أركز لاحظت بعض الضيفات في البرنامج، عمري ما أنسى مصممة أزياء حضرت البرنامج لابسة بنطلون ستيرتش وبدي داخل البنطلون وجاكت قصيرة ورموش 3 طبقات ولابسة حجاب؛ أنا شايف أن ده منظر غير لائق! لأنه يظهر في برنامجي».

وتابع قائلا:«هي حرة، لكن خارج برنامجي، أنا مسؤول عن شاشة برنامجي بأني مش هظهر حاجة تضر سمعة ديني وسمعة بلدي، مش موافق أن وحدة تطلع ببرنامجي لابسة قصير وكت؛ لأنها مش رمز لشكل معين من السيدات المسلمات، وأنا شخص بغير على ديني وسيدات بلدي».