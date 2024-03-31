حبس عاطل لاتهامه بسرقة شقة في الأميرية

قررت نيابة الأميرية حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بسرقة هواتف محمولة من داخل شقة سكنية بمنطقة الأميرية بالقاهرة.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالقاهرة بلاغا من صاحب شقة بمنطقة الأميرية بسرقة شقته السكنية.

وتكثيف الأجهزة الأمنية جهودها تم ضبط عاطل- له معلومات جنائية، وتبين سرقة 2 هاتف محمول من داخل الشقة بدائرة قسم شرطة الأميرية، وعثر بحوزته (الهواتف المستولى عليها).

وبمواجهة المتهم اعترف بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص فى السرقة من داخل المساكن، وأنه وراء ارتكاب 3 وقائع سرقة أخرى، تم بإرشاده ضبط كافة المسروقات بمسكنه، بإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموه بالسرقة، فتم تحرير المحضر اللازم وإحالته للنيابة التي أصدرت قرارها المتقدم.