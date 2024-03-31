روسيا تزود جيشها بدرونات انتحارية جديدة

ذكرت صحيفة «روسيسكايا غازيتا» أن الجيش الروسي حصل على درونات انتحارية جديدة، وتم اختبار هذه الدرونات في العملية العسكرية الخاصة التي تشنها موسكو على أوكرانيا.



وقال ديمتري كوزياكين، مدير الشركة المطورة لتلك الدرونات لوكالة «نوفوستي» الروسية، إن درونات Joker-10 الجديدة حصلت على جهاز قادر على إلغاء تنشيط الطائرة بدون طيار بالكامل أو تشغيلها عن بعد.



ولفت إلى إن المُشغل بذلك لن يضطر للاقتراب من مناطق العدو والتعرض للخطر، قائلًا إن «هذه الدرونات مزودة أيضا بتقنيات تمكنها من الاقتراب والهبوط بشكل أوتوماتيكي في موقع الهدف».



وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن درونات «Joker-10» زوّدت ببطاريات يمكنها الاحتفاظ بالشحن لفترات تتراوح ما بين 7 إلى 30 يوما في وضع الاستعداد، اعتمادا على الظروف الجوية في المنطقة التي توجد فيها، وعندما تكون في وضعية الاستعداد لا يصدر عنها أية إشارات راديوية، الأمر الذي يصعب عملية اكتشافها.



ويمكن لهذه الدرونات نقل حمولات تصل أوزانها إلى 5 كلج، والتحليق بسرعة 100 كلم/ساعة، وفي حال كانت من دون حمولة فيمكنها التحليق بسرعة 200 كلم/ساعة.