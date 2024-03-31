القت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على 7 متهمين بتصنيع والاتجار في الألعاب النارية بحوزتهم مليون و304 آلاف قطعة ألعاب نارية في 4 محافظات.
واصلت أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار فى الألعاب النارية وترويجها.
ونجحت الأجهزة الأمنية في:
ضبط عامل "له معلومات جنائية" داخل ورشة لتصنيع الألعاب النارية بدائرة مركز شرطة الشواشنة بالفيوم وبحوزته (1,2مليون قطعة ألعاب نارية، الأدوات والخامات المستخدمة فى التصنيع).
ووفي أسوان ضبط شخصان وبحوزتهما (13 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام).
وفي الجيزة ضبط 3 أشخاص وبحوزتهم (73277 قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام).
وفي الإسكندرية ضبط عاطل وبحوزته (17700 قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.