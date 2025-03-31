15 شهيدا في قصف للاحتلال على منازل سكنية جنوب غزة

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، مرتكبة مجازر جديدة بحق العائلات الفلسطينية، حيث استشهد 15 فلسطينيا، بينهم أطفال، في غارات استهدفت منازل سكنية في مدينة خان يونس، جنوب القطاع.

وأفاد مراسل وكالة «صفا»، أن 9 شهداء ارتقوا جراء قصف شقة سكنية في مدينة حمد شمالي خان يونس، عرف منهم الطفل كريم أحمد أبو العيش (7 سنوات)، والطفلة مايام أحمد أبو العيش (3 سنوات)، ومجد أحمد أبو العيش (8 سنوات)، وأحمد حسين أبو العيش (33 عامًا)، وآية جبر أبو العيش (33 عامًا)، وإبراهيم جبر الحاج (28 عامًا)، وهاني الحاج (59 عامًا)، بالإضافة إلى شهيدين لم يتم التعرف على هويتهما بعد.

وفي مجزرة أخرى، استشهد 6 مواطنين من عائلة معمر وأصيب عدد آخر، عقب قصف إسرائيلي عنيف استهدف شققًا سكنية داخل منزل العائلة في منطقة جورة اللوت بمدينة خان يونس.

وأفادت مصادر طبية لقناة «الجزيرة» أن 64 شهيدا ارتقوا في غارات إسرائيلية على مناطق عدة في قطاع غزة منذ فجر اليوم.