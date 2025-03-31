محافظ جنوب سيناء يوزع عيدية 20 جنيها على الأطفال احتفالًا بعيد الفطر

احتفل اللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، مع أطفال مدينة طور سيناء بمناسبة عيد الفطر المبارك، حيث قام بتوزيع الألعاب والهدايا والعيدية عليهم، لمشاركتهم فرحتهم وإدخال البهجة والسرور على نفوسهم.

وشهدت ساحة نادي الطور الرياضي أجواء من السعادة والبهجة عقب توزيع الهدايا على الأطفال بعد أداء صلاة عيد الفطر المبارك، وسط حضور جماهيري كبير من المواطنين.

وأعرب المحافظ عن سعادته بالتواجد وسط الأطفال، مؤكدًا أن المحافظة لا تدخر جهدًا في دعم المواطنين وإدخال الفرحة إلى قلوبهم. كما قدم التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، والقيادات السياسية، وأهالي جنوب سيناء بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعيًا الله أن يديم الأمن والاستقرار على مصر تحت القيادة الرشيدة للرئيس.

وأبدى الأطفال والمصلون سعادتهم البالغة بهدايا المحافظ، موجهين له الشكر على هذه اللفتة الطيبة التي أدخلت الفرحة على قلوبهم خلال العيد.