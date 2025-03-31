المرصد الأورومتوسطي: إسرائيل ترتكب أكبر إعدام جماعي للعاملين الإنسانيين في تاريخ الحروب الحديثة

أدان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ما وصفه بـ"أكبر إعدام جماعي للعاملين الإنسانيين في تاريخ الحروب الحديثة"، بعد مقتل 15 فردًا من طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني والدفاع المدني والأمم المتحدة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، جراء استهداف إسرائيلي مباشر، وفقًا لبيان صادر عن المرصد اليوم.

وأشار المرصد إلى أن الهجمات الإسرائيلية ضد العاملين في المجال الإنساني تخالف القانون الدولي الإنساني، الذي يفرض حماية خاصة للأطقم الطبية والإغاثية أثناء النزاعات.

كما أكد أن هذه الحادثة تأتي ضمن سلسلة استهدافات ممنهجة للعاملين في المجال الإنساني في غزة منذ بداية العمليات العسكرية، حيث سبق أن وثّق مقتل العشرات من المسعفين والمتطوعين خلال الأشهر الأخيرة.

ودعا المرصد إلى تحقيق دولي عاجل في الحادثة، ومحاسبة المسؤولين عن ما وصفه بـ"جريمة حرب واضحة"، مشددًا على ضرورة تدخل المجتمع الدولي لوضع حد لانتهاكات إسرائيل المتكررة ضد العاملين في الإغاثة والقطاع الطبي في الأراضي الفلسطينية.