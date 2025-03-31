محافظ البحيرة تشدد على انتظام الخدمات المقدمة للمواطنين

أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، الانعقاد الدائم لغرفة السيطرة والتحكم بديوان عام المحافظة، مع ربطها بغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن، للتأكد من جاهزية كل القطاعات الخدمية بنطاق المحافظة للتعامل الفوري مع أي طوارئ خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وذلك لضمان تقديم خدمات متميزة للمواطنين وتحقيق أعلى معدلات الأمان والاستقرار.

وجاء ذلك خلال رئاستها لغرفة السيطرة والتحكم بالديوان العام، لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين خلال إجازة عيد الفطر المبارك، ومدى جاهزية المعدات والآلات وتمركزها في مواقعها بمختلف مدن ومراكز المحافظة، بما يضمن التدخل الفوري في أي حالات طارئة.

وجاء ذلك بحضور وهدان السيد، مدير مركز السيطرة والتحكم بالديوان العام، وتم استعراض التقارير الميدانية اللحظية الواردة إلى الغرفة حول جاهزية القطاعات الخدمية والحيوية بجميع مدن ومراكز المحافظة، ومدى استمرارية تقديم الخدمات بكفاءة عالية.

وكشفت المحافظ، حالة الأسواق ومدى توافر السلع الأساسية والرقابة على الأسعار لمنع أي تلاعب، مشددة على متابعة الحدائق والمتنزهات والتأكد من جاهزيتها لاستقبال المواطنين خلال العيد.

ووجهت باستمرار كفاءة المرافق العامة بما يضمن تقديم خدمات المياه والكهرباء والصرف الصحي دون انقطاع، بجانب جاهزية المستشفيات ومدى توافر الأطقم الطبية والأدوية والمستلزمات الطبية لتقديم خدمات علاجية متكاملة للمواطنين.

ونوهت بانتظام حركة المعديات والمراكب النهرية والتأكد من إجراءات الأمان والسلامة لحماية المواطنين، فضلًا عن جاهزية محطات الوقود وتوافر المواد البترولية لضمان عدم حدوث أي اختناقات.

وشددت محافظ البحيرة، على رفع درجة الاستعداد القصوى والتأهب للتعامل الفوري مع أي مستجدات لحظة بلحظة، مع تكثيف أعمال الرقابة والمتابعة الميدانية من قبل رؤساء الوحدات المحلية وكل الأجهزة التنفيذية، لضمان تقديم خدمات متميزة للمواطنين خلال إجازة العيد.