صحة غزة: ارتفاع حصيلة القصف إلاسرائيلي إلى أكثر من 50 ألفا و357 شهيدا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي إلى 50 ألفا و357 شهيدا و114 ألفا و400 مصاب منذ السابع من أكتوبر 2023.

وأفادت صحة غزة، في بيان صحفي نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم، بأن "حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 من الشهر الجاري بلغت 1001 شهيد و2359 إصابة".

وأضافت: "وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 80 شهيدا و305 إصابات خلال 48 ساعة الماضية منهم 53 شهيدا و189 إصابة خلال يوم أمس الأحد اليوم الأول لعيد الفطر المبارك".

وأشارت إلى أنه "ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

وأنهت إسرائيل وقف إطلاق النار مع حماس يوم 18 مارس الجاري، عندما شنت موجة مفاجئة من الغارات الجوية، التي قتلت مئات الفلسطينيين بمختلف أنحاء القطاع.