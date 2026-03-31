لافروف: خطط أمريكا في إيران وفنزويلا بسط السيطرة على النفط والغاز

قال وزير الخارجية الروسي، ‌سيرجي لافروف، اليوم الثلاثاء، إن الهدف من خطط الولايات المتحدة الرامية ⁠إلى إحداث تغيير في النظام في إيران وفنزويلا هو بسط مزيد من السيطرة على موارد النفط ‌والغاز.

وأضاف ⁠لافروف أن الولايات المتحدة وإسرائيل لا تريدان تطبيع العلاقات ⁠بين إيران وجيرانها، وحذر من أن ⁠الحرب في الشرق الأوسط قد ⁠تتفاقم إلى صراع أوسع نطاقا، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وكانت العلاقات بين الولايات المتحدة وفنزويلا متوترة حتى وقت قريب. وفي 3 يناير، ألقت القوات الأمريكية القبض على نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس في كاراكاس، ونُقلا إلى نيويورك حيث وُجّهت لهما تهم تتعلق بالمخدرات.

ومنذ ذلك الحين، تمر فنزويلا بمرحلة من الاضطرابات السياسية، وتولت ديلسي رودريجيز، التي كانت نائباً للرئيس مادورو، قيادة البلاد، لتصبح نقطة اتصال رئيسية للحكومة الأمريكية، خصوصاً في المفاوضات حول الاحتياطيات النفطية الكبيرة للبلاد.