ترامب: لست مستعدا لسحب القوات الأمريكية من القتال في الوقت الراهن

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إنه ليس مستعدًا لسحب القوات الأمريكية من القتال في الوقت الراهن.

جاء ذلك في تصريحات شبكة «سي بي إس» الإخبارية، والتي أعرب فيها ترامب، عن إحباطه من عدم إرسال دول أخرى أصولًا عسكرية للانضمام إلى الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران.

وأضاف: «سأفعل ذلك (سحب القوات) في وقت ما، ليس الآن. لقد دُمّرت إيران، وسيتعين على الدول الأخرى أن تتدخل وتؤدي عملها بنفسها».

وكرر ترامب ادعاءه بـ«عدم وجود تهديد حقيقي» في مضيق هرمز، على الرغم من الضربات الإيرانية المستمرة على السفن والبنية التحتية لدول الخليج العربي.

وواصل: «سأكون هناك، ولكن إذا واجهت الدول الأخرى صعوبة في الحصول على النفط عبر مضيق هرمز، فليأتوا ويأخذوه كما هو مُفترض.. لم يرغبوا في مد يد العون لأحد. حلف الناتو فظيع، وجميعهم فظيعون».

واستطرد: «لا يوجد تهديد حقيقي أو جوهري لأن الدولة (إيران) دُمرت. فليأتوا ويأخذوا النفط. لقد حان الوقت ليفعلوا شيئًا لأنفسهم».

وناشد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، الدول التي لا تستطيع الحصول على الوقود، الذهاب إلى مضيق هرمز وأن تسيطر على النفط بنفسها.

وكتب عبر صفحته الرسمية بمنصة «تروث سوشيال»: «إلى جميع الدول التي لا تستطيع الحصول على وقود الطائرات بسبب مضيق هرمز، كالمملكة المتحدة التي رفضت التدخل في إضعاف إيران، لديّ اقتراح لكم: أولًا، اشتروا من الولايات المتحدة، فلدينا ما يكفي، وثانيًا، تحلّوا بالشجاعة الكافية، واذهبوا إلى المضيق، واستولوا عليه».

وأضاف: «ستضطرون في بادئ الأمر إلى تعلم كيفية الدفاع عن أنفسكم، فالولايات المتحدة لن تكون موجودة لمساعدتكم بعد الآن، تمامًا كما لم تساعدونا.. لقد دمرنا إيران وانتهى الجزء الأصعب.. اذهبوا واحصلوا على نفطكم بأنفسكم!».