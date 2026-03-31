ترامب يحث الدول على الذهاب إلى مضيق هرمز والسيطرة على النفط بنفسها

ناشد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، الدول التي لا تستطيع الحصول على الوقود، الذهاب إلى مضيق هرمز وأن تسيطر على النفط بنفسها.

وكتب عبر صفحته الرسمية بمنصة «تروث سوشيال»: «إلى جميع الدول التي لا تستطيع الحصول على وقود الطائرات بسبب مضيق هرمز، كالمملكة المتحدة التي رفضت التدخل في إضعاف إيران، لديّ اقتراح لكم: أولًا، اشتروا من الولايات المتحدة، فلدينا ما يكفي، وثانيًا، تحلّوا بالشجاعة الكافية، واذهبوا إلى المضيق، واستولوا على النفط».

وأضاف: «ستضطرون في بادئ الأمر إلى تعلم كيفية الدفاع عن أنفسكم، فالولايات المتحدة لن تكون موجودة لمساعدتكم بعد الآن، تمامًا كما لم تساعدونا.. لقد دمرنا إيران وانتهى الجزء الأصعب.. اذهبوا واحصلوا على نفطكم بأنفسكم!».

وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أبلغ ‌معاونيه باستعداده لإنهاء الحملة العسكرية ‌على ‌إيران، حتى لو ظل مضيق ‌هرمز ‌مغلقا ⁠إلى حد بعيد، وتأجيل عملية معاودة ⁠فتحه ‌المعقدة إلى ⁠وقت لاحق.

ونقلت الصحيفة عن ثلاثة مسئولين في الإدارة الأمريكية قولهم، إن إدارة ترامب ترى أن مهمة فتح مضيق هرمز قد يطيل أمد الحرب إلى ما بعد 4 إلى 6 أسابيع.

ووفق المسئولين، فإن أهداف واشنطن الحالية «تتركز على إضعاف البحرية الإيرانية وتقليص قدراتها الصاروخية».

وأشار المسئولون إلى وجود خيارات عسكرية إضافية مطروحة ضد إيران، لكنها ليست أولوية لترامب حاليا.