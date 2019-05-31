المعارضة تشن هجوما على القوات السورية ببلدة بريف حماة

شنت فصائل المعارضة صباح اليوم الجمعة هجوما على بلدة الحويز في ريف حماة في سورية التي تسيطر عليها القوات الحكومية .

وقال قائد عسكري في الجبهة الوطنية للتحرير التابعة للجيش السوري الحر المعارض " بدأت فصائل المعارضة صباح اليوم هجوماً هو الاعنف على مواقع القوات الحكومية في بلدة الحويز من خلال إطلاق مئات القذائف الصاروخية على مواقع القوات الحكومية في البلدة واحتراق عدد منها ما دفع الكثير من عناصر القوات الحكومية إلى الهروب من البلدة ".

وأكد القائد العسكري ،الذي لم يتم تسميته، لوكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ) "جميع فصائل المعارضة في مناطق حماة وادلب وحلب دير الزور مشاركة في الهجوم واستطاعت على أحد محاور الجبهة السيطرة على مستودع ذخيرة ومدفعية وعدد من الاليات العسكرية في أطراف بلدة الحويز".

واضاف "العمليات العسكرية مستمرة لاستعادة بلدة الحويز والمناطق التي سيطرت عليها القوات الحكومية السورية والروسية والايرانية منذ بداية شهر أبريل الماضي في سهل الغاب وجبل شحشبو في ريف حماة الغربي ".