مصدر أمني عراقي: مقتل شرطي وإصابة 5 في هجوم لداعش جنوبي سامراء

أفاد مصدر أمني بمحافظة صلاح الدين العراقية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد بمقتل شرطي واصابة خمسة آخرين في هجوم شنه عناصر تنظيم داعش جنوبي سامراء /120كم شمال بغداد/.

وقال العقيد محمد خليل البازي من قيادة شرطة محافظة صلاح الدين لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ)إن"عناصر داعش هاجموا في وقت متأخر من الليلة الماضية نقطة تفتيش تابعة للشرطة العراقية في إحدى قرى ناحية المعتصم /20كم جنوبي سامراء/ وتمكنوا من قتل شرطي واصابة خمسة آخرين قبل أن يلوذوا بالفرار نحو منطقة "مطيبيجة" التي مازالت تحت سيطرة عناصر داعش".

وأشار إلى أن "قوة مشتركة من الجيش والشرطة توجهت إلى محل الحادث فيما نقلت جثة الضحية والمصابين إلى مستشفى سامراء للعلاج".

ومازالت منطقة "مطيبيجة" الواقعة على الحدود الإدارية لمحافظات صلاح الدين وكركوك وديالى تحت سيطرة تنظيم داعش ولم تفلح القوات العراقية في بسط سيطرتها عليها بالرغم من الهجمات المتكررة التي شنتها عليها.



