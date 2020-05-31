قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن المجلس سيعلن مواعيد فتح دور العبادة الأسبوع الجاري، مشيرًا إلى إعلان الفتح متضمنًا الإجراءات الاحترازية الجديدة؛ لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19».

وأضاف «سعد» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كل يوم» الذي يقدمه الإعلامي خالد أبو بكر عبر فضائية «On E»، مساء الأحد، أن فتح شواطئ الفنادق في فترة عيد الفطر كان مرتبطًا بالتزامها بالإجراءات الاحترازية التي أقرتها الحكومة، لافتًا إلى أن الحكومة ستناقش فتح السينمات والمسارح والمقاهي خلال اجتماع لجنة الأزمات هذا الأسبوع.

ولفت إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اتخذ الإجراءات بتقديم المطاعم لخدمتي التوصيل إلى المنازل والـ«تيك أواي»؛ للتخفيف عنهم، منوهًا أنه «من الصعب أن تعد الحكومة بتقديم أي شيء فيما يخص الدعم المالي للمطاعم».

واستطرد متحدث الوزراء أن كل ما تعد به الحكومة هو الاقتراب من إعادة الفتح بالاشتراطات الجديدة، مؤكدًا أن كل الإجراءات سيتم أخذها في الاعتبار، فضلًا عن ازدياد الاشتراطات تدريجيًا.