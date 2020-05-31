فضل: فوجئت بصرف الزمالك مكافأة الكونفدرالية مباشرة من الكاف

قال محمد فضل عضو اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة، إنه لا يعرف كيف توجه نادي الزمالك مباشرة للاتحاد الإفريقي لصرف مكافأته المالية رغم توقيع مسؤوليه إقرارًا بسداد المديونيات من مستحقاته لدى الاتحاد الإفريقي.

أضاف فضل خلال استضافته عبر قناة صدى البلد "الزمالك وقع على إقرار بسبب الحجز على أرصدته البنكية، لكني فوجئت بأنه صرف مكافأة الكونفدرالية مباشرة من الاتحاد الإفريقي، ولا أعرف كيف حدث ذلك".

وشدد "لا يمكن اتخاذ إجراء ضد نادي الزمالك، ولكن اعتبارا من الموسم الجديد لن يتم السماح لأي ناد بقيد لاعبيه إلا بعد سداد مديونياته المالية".

وكشف محمد فضل "لقد تحدثت مع رئيس الاتحاد الإفريقي على هامش مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك، وشرحت له أزمة نادي الزمالك ومديونياته وبالفعل اتحاد الكرة قام بتحصيل جزء من مديونيات الزمالك من مستحقاته لدى الكاف".