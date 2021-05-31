قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة اجتمعت اليوم، لمراجعة الموقف الحالي في مصر، بالنسبة لجائحة فيروس كورونا.

وأضاف «سعد»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، عبر فضائية «الحياة»، مساء الأحد، أن حالة الانضباط التي كانت في مصر مؤخرا، جعلت اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، تناقش إمكانية العودة لقرارات الإغلاق الصيفية.

وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن فيروس كورونا ما زال موجودا وتستطيع الضرب بقوة في أي وقت، وسيكون هناك قرارات جديدة حال عدم التزام المواطنين؛ بالإجراءات الاحترازية، فقد نصت القرارات الجديدة على مضاعفة العقوبة للمنشآت المخالفة لتصل إلى أسبوعين أو مضاعفتها لمدة شهر حال التكرار، مع دفع غرامة 4 آلاف جنيه.

وأكد أن القرارات الجديدة تمنع العزاء في دور المناسبات، مع حظر السرادقات والأفراح في الأماكن المغلقة، والسماح بالأعراس في الأماكن المفتوحة، بحد أقصى 300 شخص، وألا تتخطى مدة الفرح 11 مساء.

وبالنسبة لقرارات غلق المحلات لفت إلى أنها تسري على الأندية، لتغلق في 11 مساء، مع السماح بإقامة المؤتمرات داخل الفنادق بشرط ألا يزيد عدد الحضور على 150 شخصا، مع وصول السعة الكلية لـقاعة المؤتمر لـ 300 شخص.

وبالنسبة لسعة المطاعم والمقاهي ودور السينما؛ قال إنها لن تتخطى 50% وفقا للقرارات الجديدة، مع السماح للمطاعم بتقديم خدمة التوصيل للمنزل بعد الإغلاق في 11 مساء، والورش الحرفية المتواجدة في المناطق السكنية، تغلق في السابعة مساء صيفا.

وشدد المتحدث باسم مجلس الوزراء، على حظر الشيشة في المقاهي، حيث تصل عقوبة تقديمها إلى الغرامة والغلق أسبوعين، مع مضاعفة مدة الغلق حال تكرار المخالفة، مؤكدا أن المنشآت في المحافظات السياحية لها مواعيد غلق خاصة، ومن المقرر أن يصدر وزير السياحة قرارا بمواعيد الإغلاق الخاصة بهم.

