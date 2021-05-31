ولي عهد أبوظبي ورئيس وزراء باكستان يبحثان المستجدات الإقليمية والدولية

بحث محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في الإمارات، خلال اتصال هاتفي مساء اليوم الإثنين، مع رئيس وزراء باكستان عمران خان، مستجدات القضايا والملفات التي تهم البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية والعمل المشترك الذي يسهم في ترسيخ مقومات الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي، حسبما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام).

كما بحث الجانبان مختلف جوانب التعاون الثنائي وفرص دعمه وتنمية آفاقه على جميع المستويات بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين وشعبيهما الصديقين.

وتطرق الاتصال إلى الجهود الحثيثة المتواصلة للبلدين في مواجهة "جائحة كوفيد-19" وأهمية التعاون والتنسيق بين دول العالم للحد من تداعيات الجائحة وآثارها الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية.