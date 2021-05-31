الزمالك يشترط على اتحاد الكرة الانتهاء من المؤجلات قبل استكمال الدوري

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أكد حسين السيد عضو اللجنة التنفيذية لنادي الزمالك أنه تم اخطار اتحاد الكرة بضرورة خوض بقية الفرق لمؤجلاتها في الدوري العام، قبل أن يستكمل الأبيض مبارياته في المسابقة.

وقال السيد في تصريحات للصحفيين عقب نهاية اجتماع اتحاد الكرة مع الأندية :"أخبرنا اتحاد الكرة بأنه سيكون لدينا صعوبة في استكمال المسابقة في حال عدم لعب الأندية لبقية مؤجلاتها".

وأضاف السيد :"إدارة اتحاد الكرة وعدتنا بدراسة الأمر، وسيتم موافاتنا بالرد قبل 17 يونيو، حيث ستقوم الجبلاية بوضع الجدول الكامل للمؤجلات قبل ذلك الموعد".

وأتم حسين السيد تصريحاته مؤكدًا أنه لم يتم مناقشة فكرة إلغاء الدوري خلال الاجتماع مع اتحاد الكرة اليوم الإثنين.