محافظ بورسعيد: تكثيف أعمال التطهير والتعقيم داخل لجان امتحانات الشهادة الإعدادية

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عن تكثيف حملات التعقيم والتطهير داخل لجان امتحانات الشهادة الإعدادية، والتي من المقرر أن تنطلق غدًا الأول من يونيو، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، والتي تتم بالتنسيق بين مديرية الصحة ومديرية التربية والتعليم بالمحافظة، تحت إشراف وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة والسكان.



وأوضح المحافظ، أن حملات التطهير تتم داخل المدارس التي ستشهد امتحانات الشهادة الإعدادية؛ حرصًا على سلامة الطلاب وللحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن أعمال التطهير تتم على أعلى مستوى إلى جانب تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي بين الطلاب داخل اللجان وتوفير مواد التعقيم وأدوات النظافة الشخصية داخل المدارس، بالإضافة إلى ضرورة قياس درجة حرارة الطلاب قبل دخولهم اللجان، وضرورة التزام الطلاب بارتداء الكمامات الطبية.



وناشد المواطنين بضرورة دعم جهود الأجهزة التنفيذية ومنع التزاحم على المدارس والوعي بأهمية اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الوقائية حرصا على سلامة الجميع.