كازاخستان تسجل 1405 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت السلطات الصحية في جمهورية كازاخستان، اليوم الاثنين، 1405 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 386 ألفا و549 حالة.

وذكرت وزارة الصحة الكازاخية - في بيان نقلته وكالة أنباء "كازينفورم" الكازاخية - أن البلاد سجلت في الوقت ذاته 2436 حالة شفاء تام من المرض، ليرتفع إجمالي المتعافين في البلاد إلى 355 ألفا و981 حالة.

وأضافت الصحة الكازاخية أن عدد مرضى "كوفيد-19" الذين يخضعون للعلاج بلغ حتى الآن 27 ألفا و180، منهم 10 آلاف و843 مريضا يتلقون العلاج داخل المستشفيات، و679 في حالة حرجة.

أما على صعيد اللقاحات المضادة للفيروس في الدولة الواقعة بوسط قارة آسيا، فقد أكدت وزارة الصحة أن أكثر من مليوني شخص في البلاد قد تلقوا الجرعة الأولى من هذه اللقاحات.